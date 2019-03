Brusselse Leopold II-tunnel door technisch incident afgesloten ttr

05 maart 2019

10u01

Bron: belga 0 In Brussel is de Leopold II-tunnel momenteel in beide richtingen afgesloten. Dat meldt Brussel Mobiliteit op Twitter.

“In het kader van de renovatie van de tunnel is vannacht het centraal technisch beheersysteem vernieuwd. Bij de omschakeling heeft zich omstreeks 9 uur een probleem voorgedaan”, licht woordvoerster Inge Paemen toe.

De drukke centrumtunnel is in beide richtingen afgesloten. Richting zuid is het filerijden vanaf de Keizer Karellaan en richting Koekelberg vanaf de Kruidtuintunnel, luidt het.

#TunnelBru, wegens een incident is de Leopold II-tunnel in beide richtingen afgesloten. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link