Brusselse korpschef bijt van zich af: "Het kost je meer als je een colablikje op de grond gooit, dan als je een agent een duw geeft" MV

12u54

Bron: De Tijd 0 Photo News De rellen in Brussel brachten niet alleen vernieling met zich mee, ook de Brusselse politie kreeg het zwaar te verduren. Zo noemde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het korps 'onprofessioneel'. Michel Goovaerts, de Brusselse korpschef, vertelt zaterdag aan De Tijd dat het gebrek aan respect in onze samenleving hem zorgen baart.

Goovaerts geeft toe dat er bij de plunderingen en rellen van de voorbije weken een inschattingsfout werd gemaakt. Maar wijst erop dat er niet vergeten mag worden dat er jaarlijks 900 betogingen en 3.000 evenementen in goede banen worden geleid door diezelfde politie: "Na het bezoek van Trump kregen we nog felicitaties".

De huidige problemen in het korps worden volgens hem dan ook veroorzaakt door het personeelstekort. Een verenigde Brusselse politiezone had naar mening van de korpschef dan ook de rellen niet kunnen voorkomen.

Gebrek aan respect

De Brusselse korpschef maakt zich zorgen over Brussel, hij vertelt aan De Tijd dat hij zelden ‘zulke gewelddadige rellen’ zag als die van vorige week. Verschillende arrestanten werden door de ordediensten herkend. Goovaerts wil niet met de vinger naar het parket wijzen maar haalt aan dat het gevoel van straffeloosheid in de hoofdstad verschrikkelijk is.

Vandaag liggen de prioriteiten volgens de korpschef mis: "Het kost je meer als je een colablikje op de grond gooit, dan als je een politieman een duw geeft". Het opkomend geweld is volgens hem dan ook te wijten aan het gebrek aan respect in onze samenleving.