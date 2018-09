Brusselse kapster ontvoert vrouw en overgiet haar met benzine om gestolen envelop met 7.000 euro terug te krijgen kg

10 september 2018

10u32

De 34-jarige kapster Vanessa E. wordt aangehouden nadat ze op dinsdag een vrouw ontvoerde, vastbond en overgoot met benzine. Volgens de kapster zou ze een envelop hebben gestolen met daarin 7.000 euro. Met de actie wilde ze de vermeende dievegge "overtuigen" om het geld terug te geven.

Het geld werd volgens Vanessa E. gestolen op een feestje in Zaventem. De kapster had zo'n 7.000 euro in een envelop in haar handtas gestoken: een voorschot voor een reclamecampagne rond haar zaak. Later op de avond merkte ze echter dat de envelop was verdwenen. Wanneer ze enkele camerabeelden bekeek, meende de kapster de dievegge te herkennen en besloot ze de vermoedelijke dader hard aan te pakken.

Benzine

Afgelopen dinsdag trommelde ze haar nicht, Chaima G., op om de vrouw te ontvoeren. La Capitale bericht dat de vrouw door het duo in een auto werd gesleurd, werd vastgebonden en nadien op een afgelegen plek werd overgoten met benzine. Volgens het bericht zou Vanessa E. hebben gedreigd om de vrouw in brand te steken als ze niet met geld over de brug kwam. Uit angst voor eigen leven beloofde de vrouw de envelop daarop terug te geven. Daarna werd ze opnieuw vrijgelaten.

Enkelband

De vrouw ging vervolgens naar het politiebureau om klacht in te dienen. Woensdagochtend werd Vanessa E. opgepakt. Ze werd aangehouden, maar zit de voorlopige hechtenis thuis uit met een enkelband. Haar nicht ging vrijdag op eigen beweging naar het politiebureau en werd verhoord. De twee vrouwen worden verdacht van vrijheidsberoving, bedreiging en slagen en verwondingen.