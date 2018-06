Brusselse justitiepaleis opnieuw toegankelijk na bomalarm: geen verdacht pakket gevonden Redactie

01 juni 2018

09u03

Bron: belga 81 Het justitiepaleis op het Brusselse Poelaertplein, dat vanochtend rond 08.30 uur is geëvacueerd na een telefonische bommelding, is opnieuw toegankelijk .

Alle toegangen tot het paleis waren even afgesloten en iedereen die in het paleis was, heeft dat moeten verlaten. Enkel de gedetineerden bleven onder bewaking in hun cellen.

Het bomalarm werd ingesteld nadat een telefoontje was binnengelopen dat er "op eerste aanleg een bom zou ontploffen". Hoewel de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in een ander gebouw huist, werd meteen besloten het justitiepaleis te evacueren.

De Brusselse politie doorzocht daarop, samen met het Veiligheidskorps, het volledig gebouw. Toen die zoekactie niets verdachts opleverde, werd het bomalarm opgeheven en kon iedereen het gebouw opnieuw binnen.