Brusselse jongeren op bezoek bij scouts van Hever: "Het is belangrijk dat ze elkaar leren kennen" AJA

20u26

Bron: VRT NWS 0 Screenshot VRT Jongeren uit het Molenbeekse jeugdhuis D'Broej Centrum West zijn vandaag langs geweest bij de scouts van Hever. De ontmoeting past in een initiatief om jeugd, die elkaar in het dagelijkse leven niet spontaan tegenkomen met elkaar in contact te brengen.

De eerste ontmoeting was heel spannend vertelt één van de jongeren van de scouts van Hever aan VRT NWS. De jongeren uit Molenbeek merkte enkele verschillen op. "Het is helemaal anders dan in Brussel. Het is avontuurlijker, ze hebben meer bos. Bij ons zijn er veel meer metro's en auto's. "

De jongeren leren ook heel veel van elkaar zoals de taal maar ook over de andere nationaliteit. Jeugdwerker Abdel Hadnan vertelt aan VRT NWS dat hij het belangrijk vindt dat de jongeren elkaar leren kennen. "We horen vaak 'samen leven' maar ik verkies 'samen doen'. "

Begin november bracht de scouts van Hever al een bezoek aan het jeugdhuis in Molenbeek.