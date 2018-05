Brusselse imamschool met jihadistische leerboeken kan gesloten worden "op vraag van eerste minister" kg

14 mei 2018

20u52

Bron: Belga 0 Brussels burgemeester Philippe Close (PS) sluit niet uit dat het Centre Islamique et Culturel de Belgique (CICB), de imamschool die in de Grote Moskee huist, wordt gesloten. De enige voorwaarde is dat deze deel uitmaakt van een gecoördineerde actie en "als de eerste minister het vraagt", stelt Close maandag op de Brusselse gemeenteraad.

De school in de Grote Moskee kwam onlangs onder vuur te liggen nadat een vertrouwelijk rapport van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) aan het licht bracht dat sommige Saoedische handboeken die gebruikt worden bij de opleiding van imams, antisemitisch zijn en oproepen tot de jihad.

David Weytsman, fractieleider van de MR in de Brusselse gemeenteraad, riep op tot een onmiddellijke sluiting van de school. Burgemeester Close vertelde dat hij de zorgen van de liberaal deelt en dat het fout was om het beheer van de school in Saoedische handen te leggen.

Verder wil de Brusselse burgervader geen conflicten met het federale niveau, dat eigenaar is van het gebouw. De stad Brussel zal het dossier van nabij opvolgen. Woensdag is er overleg gepland. Een sluiting volgt dus enkel met goedkeuring en op vraag van het federale niveau.