Brusselse huurtoelage voor wie moeilijk woning op privémarkt vindt kv

22 november 2018

16u45

Bron: Belga 0 De Brusselse regering heeft vandaag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd voor een nieuwe huisvestingstoelage voor kwetsbare personen die het moeilijk hebben een woning op de privémarkt te vinden.

De toelage bestaat uit een verhuistoelage, een maandelijkse toelage van 160 euro voor de huur, verhoogd met 20 euro per persoon ten laste (met een maximum van 220 euro per gezin, 280 euro voor een eenoudergezin). Volgens bevoegd minister Céline Fremault komen 3.000 à 5.000 gezinnen in aanmerking.

De regering stelde vast dat het sociale huisvestingsbeleid niet toereikend is en niet kan voorzien in de noden op het vlak betaalbare huisvesting in het Brussels Gewest, waar 60% van de bevolking huurder is. Om voor de dringende noden een snelle en doeltreffende oplossing te bieden, wordt er financiële steun aangeboden aan personen die dit nodig hebben om op de privémarkt een woning te vinden.

Goedkeuring voor eind 2018

De huurtoelage die vorige legislatuur werd ingevoerd bood niet voldoende soelaas voor de gezinnen, onder meer door een stroeve procedure en te strenge voorwaarden. Daarom besliste minister van Huisvesting Céline Fremault dit stelsel hervormen om het toegankelijker te maken voor meer mensen.

De ordonnantie moet de bestaande steunmaatregelen vervangen. Minister Frémault hoopt dat het Brussels Parlement de tekst nog vóór het einde van het jaar goedkeurt zodat de ordonnantie in de komende maanden in werking kan treden.

11.000 euro inkomen per jaar

Deze nieuwe huurtoelage is toegankelijk voor alle kandidaat-huurders van een sociale woning (die op de wachtlijsten staan) met een inkomen gelijk aan of lager dan het leefloon. Dit komt voor een alleenstaande zonder kinderen neer op ongeveer 11.000 euro per jaar.

De toelage richt zich ook op doelgroepen die bijzonder getroffen zijn door "slechte huisvesting", zoals daklozen, personen met een handicap of slachtoffers van partnergeweld of intrafamiliaal geweld.

“Een enveloppe van 12 miljoen euro werd voor deze maatregel voorzien”, licht minister Céline Fremault toe.