Brusselse horeca trekt aan de alarmbel: "Tekort aan gekwalificeerd personeel" Redactie

08 augustus 2018

19u12

Bron: Belga 0 De Brusselse horeca lijdt onder een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat het personeelsverloop in de sector veel te groot is. Dat zegt de Brusselse Federatie Ho.Re.Ca. "Het beeld is duidelijk: de gemiddelde werknemer blijft 2 à 3 jaar en daarna kunnen we opnieuw beginnen met gesprekken, testen en opleidingen." De federatie wil langere en betere opleidingen en een terugkeer van de carensdag, waarbij werknemers hun eerste ziektedag niet betaald krijgen.

Volgens de federatie staan er momenteel tachtig vacatures open in twaalf Brusselse restaurants, en raken die niet ingevuld. "Als we dat uitbreiden naar het hele land dan komen we op een tekort aan ongeveer 10.000 werknemers", klinkt het.

De sector is volgens Ho.Re.Ca het slachtoffer van de hoge loonkost, maar ook van een "tekort aan kwalitatief geschoolde mensen".

De federatie pleit voor betere en langere horecaopleidingen, meer inzet op leercontracten en flexi-jobs én de herinvoering van de carensdag, want "er is te veel misbruik van ziektedagen", klinkt het. In zo'n systeem wordt de eerste dag afwezigheid wegens ziekte niet betaald. De carensdag is in ons land al even afgeschaft.