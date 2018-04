Brusselse hoofdinspecteur staat terecht voor verkeersagressie: "Hij sloeg erop los, net Rambo" Sam Ooghe

12 april 2018

15u07

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een hoofdinspecteur van de Brusselse politie staat terecht voor de correctionele rechtbank omdat hij in 2015 klappen uitgedeeld heeft in Gent. De vechtpartij ontstond er na een ruzie met de bestuurder van een andere wagen. "Hij bleef maar slaan, alsof hij Rambo was", zegt zijn tegenstrever.

"Net ú zou zich toch moeten kunnen beheersen." De voorzitter van de correctionele rechtbank van Gent begreep er ook niets van. D.B. is al dertien jaar bij de politie. Hij begon in het Gentse, en is ondertussen hoofdinspecteur bij de Brusselse politie. "U kan zich altijd kalm houden, bij alle incidenten die u ongetwijfeld meemaakt in Brussel. U heeft hier zelfs al voor de rechtbank gestaan, als burgerlijke partij. Wat is er toch gebeurd?", vroeg de rechter.

De hoofdinspecteur is twee meter groot, maar hij luisterde braaf naar de woorden van de rechter en het parket. Hij betwist niet dat hij klappen uitgedeeld heeft. "Ik kan beloven dat dit maar één keer gebeurd is, en dat het bij deze ene keer zal blijven", zei hij. Zijn advocaat, Thomas Gillis, haalde aan dat zijn medestrever de vechtpartij begon. Hij zou geclaxonneerd hebben, uitgestapt zijn en de confrontatie gezocht hebben. Volgens het parket, die videobeelden kon bemachtigen, is dat niet zo. Ook een onafhankelijke getuige verklaarde dat de hoofdinspecteur, die hij treffend bescheef als "de grote", degene was die het meeste initiatief nam.

Een veroordeling zou professioneel bijzonder zware gevolgen hebben voor de politieman. Daarom vraagt hij de gunst van de opschorting, wat betekent dat de feiten bewezen verklaard worden, maar dat geen straf uitgesproken wordt. Een opschorting komt ook niet op het strafblad. "Ik vraag een tweede kans", zegt zijn advocaat. "De schouders van mijn cliënt zijn letterlijk en figuurlijk breed genoeg om die te dragen."

De andere vechtersbaas wentelde zich in de slachtofferrol. "Ik zit hier voor de rechtbank, en waarom? Omdat ik een pak slaag gekregen heb. Ik had niet mogen claxonneren, akkoord. Maar die man bleef maar slaan. Hij was net Rambo. En daarna mocht hij naar huis met zijn vrouw en kinderen, en ik moest de cel in. Ik vind dat niet normaal. Hij heeft wellicht zwaar werk, maar hij moet zich niet op mij afreageren." De man vraagt de vrijspraak.

Beide kemphanen riskeren een werkstraf. Vonnis over twee weken.