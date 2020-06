Brusselse hof van beroep legt uit waarom het Khalid Bouloudo een lichtere straf gaf Redactie

02 juni 2020

17u04

Bron: Belga 9 Khalid Bouloudo (45), de hoofdverdachte in de gijzelingszaak van de 13-jarige Genkse jongen, werd in 2018 als moslimextremist veroordeeld. In eerste aanleg kreeg hij tien jaar cel, maar het Brusselse hof van beroep wijzigde die straf vorig jaar in drie jaar cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden gedurende vijf jaar. Ondanks die voorwaarden kon Bouloudo onder de radar blijven en een aantal geradicaliseerde criminelen ronselen om de gijzeling uit te voeren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bouloudo had destijds volgens een getuige voor een splitsing gezorgd in de Maaseikse moslimgemeenschap, die daardoor opgedeeld was in ultraradicale en gematigde moslims. Hij had de vereniging Attawasol, een verdoken moskee in Neeroeteren (Maaseik), opgericht, waar mensen naar verluidt geïndoctrineerd werden. Het Brusselse hof van beroep had echter een andere visie.

"Ongeacht de rol die de beklaagde Bouloudo heeft gespeeld bij de oprichting en werking van de vereniging Attawasol blijkt uit de elementen van het strafdossier niet afdoende dat hij daadwerkelijk bepaalde personen heeft geïndoctrineerd, geradicaliseerd en aangezet of overtuigd om naar Syrië af te reizen of anderszins heeft deelgenomen aan de activiteit van een terroristische groep. Het gegeven dat Bouloudo een bepaald gedachtegoed aanhangt en in nauw contact staat met personen die hetzelfde gedachtegoed aanhangen en die naar Syrië zijn afgereisd en zich daar hebben aangesloten bij de door het openbaar ministerie aangeduide terroristische groepen en de jihadistische strijd in Syrië, volstaat daartoe niet", aldus het Brusselse hof.

Terroristische groepering

In beperkte mate werd Bouloudo schuldig bevonden van 7 april tot 8 juni 2013 een leidend figuur te zijn geweest van een terroristische groepering.

Aan het uitstel voor de celstraf waren voorwaarden verbonden, zoals een vast adres hebben, gevolg geven aan de oproepingen van de probatiecommissie en aan die van de justitie-assistent, en actief werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. De voorwaarden waren voor een periode van vijf jaar van kracht.

In 2006 was Bouloudo tot vijf jaar cel veroordeeld voor terrorisme. Samen met twaalf andere mannen zou hij een Belgische cel van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) gevormd hebben, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca in 2003 en de aanslagen in Madrid in 2004.

Ondanks de lopende probatiemaatregelen kon hij een ontvoering en gijzeling beramen. Nu is hij dus door de onderzoeksrechter in Limburg in verdenking gesteld van gijzeling van een minderjarige.

Lees ook:

PORTRET. De opvallende carrièreswitch van ‘de Koekjesbakker’ uit Maaseik: van veroordeelde terrorist tot kidnapper (+)

RECONSTRUCTIE. Hoe extremistische moslims 13-jarige jongen konden ontvoeren: “5 miljoen of je ziet je zoon niet meer terug” (+)