Brusselse gevangenissen zoeken... bijbels

16 februari 2018

Het is een wel erg opvallende inzamelactie: de kerk is op zoek naar bijbels voor de Brusselse gevangenissen. "Er zijn verrassend veel gevangenen die Jezus beter willen leren kennen en een bijbel vragen", zegt Jean Kockerols, hulpbisschop van het vicariaat Brussel. "De aalmoezeniersdienst wil dat mensen in hun eigen taal de bijbel kunnen lezen. Al blijft dat een enorme uitdaging. Daarom wil het vicariaat Brussel de aalmoezeniers steunen met deze actie", zegt de hulpbisschop. Aan alle gelovigen wordt nu gevraagd om bijbels te schenken, zowel het Nieuwe als Oude Testament en de Psalmen. Ze kunnen gedeponeerd worden in een 'Bijbelbox' in alle kerken van Brussel tot en met 20 mei.