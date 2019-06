Brusselse formatie: ontmoeting tussen PS en PVDA start in klimaat van wederzijds wantrouwen, cdH blijft bescheiden bvb

04 juni 2019

12u21

Bron: Belga 0 De Brusselse kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort hebben vandaag de laatste etappe van hun eerste ronde van politieke contacten afgetrapt met de PVDA. De ontmoeting startte om 10 uur in een sfeer van wantrouwen en het vermijden van gezichtsverlies. De PVDA-delegatie bestond uit de Brusselse ondervoorzitter en voorzitter David Pestieau en Dirk De Block, en Brussels lijsttrekker Françoise De Smet. Vanmiddag ontvingen Onkelinx en Vervoort cdH-voorzitter Maxime Prévot en Brussels lijsttrekker Céline Fremault.

Minister-president Vervoort zei bij zijn aankomst dat zijn partij wil "voortgaan met zij die willen werken aan een meer solidaire stad". Voor hem is de PVDA geen partner zoals een ander. Het komt er dus op aan om klaarheid te krijgen over hun intenties, aldus Vervoort die er nog op wees dat de partij de afgelopen legislatuur niet veel blijk gegeven heeft van interesse in het parlementaire leven. Hij herinnerde er ook aan dat er in Brussel een akkoord met minstens zes partijen moet zijn, en er dus water bij de wijn gedaan moet worden.

Laurette Onkelinx zei te wachten op de grond van de voorstellen van PVDA voor Brussel. Ze verwees daarbij naar de onderhandelingen in Molenbeek tussen PS en PVDA na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar.



David Pestieau wees er bij zijn aankomst op dat de kiezer de PVDA een sterk mandaat gegeven heeft. "Het ligt vooral bij de anderen moeilijk om met ons te onderhandelen. De PVDA is de winnaar van de verkiezingen", aldus Pestiau, die eraan toevoegde dat zijn partij van een "wit blad" wil vertrekken en compromissen wil sluiten, maar niet over alles. Hij citeerde de huisvesting en het feit dat een derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Bescheiden cdH

CdH is de laatste partij die aan bod komt in de eerste ronde van de consultaties. Ecolo, MR, DéFI en PVDA kwamen eerder al langs. De humanisten haalden slechts zes zetels in Brussel. Dat is niet genoeg voor een heruitgave van de meerderheid met PS en DéFI en ook voor coalities met PS en MR, en met Ecolo en MR komt het cdH tekort. Een meerderheid met PS en Ecolo is erg nipt (38 van 72 Franstalige zetels in het Brusselse parlement), en dan blijven enkel nog de coalities met vier partijen over.

Het cdH blijft dus bescheiden, verklaarden voorzitter Maxime Prévot en lijsttrekker Céline Fremault. “Mijn idee is niet veranderd. Je moet altijd luisteren naar het signaal van de kiezer.”

Aan Nederlandstalige kant is er sinds eind vorige week een afspraak tussen Groen, Open Vld en sp.a om onderhandelingen op te starten. De Brusselse Open Vld zou intussen wel de opdracht hebben gekregen te temporiseren, zodat de Franstalige zusterpartij MR zich in de Brusselse regering kan manoeuvreren.