Brusselse formateurs ontmoeten morgen Open Vld, onderhandelingen starten maandag jv

24 juni 2019

19u32

Bron: belga 0 De Brusselse formateurs, Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen), zien morgen de Open Vld-onderhandelaars Guy Vanhengel en Sven Gatz. Dat verklaarde Vervoort na afloop van de eerste vergadering voor de vorming van een nieuwe regering.

Pas daarna zal een werkmethode worden afgesproken. De echte onderhandelingen starten volgende week maandag, "maar we zullen niet de rest van de week met de vingers draaien", benadrukte Vervoort.

Laurette Onkelinx (PS) zag in de aanwezigheid van de kabinetschef van Guy Vanhengel een "teken van goede wil". Vandaag kregen de vertegenwoordigers van de vijf partijen een overzicht van de budgettaire en fiscale toestand van het gewest. Dat gebeurde door de administratie. Vervoort wees erop dat de afwezigheid van Open Vld bij dit punt niet zo erg was, aangezien Guy Vanhengel het departement reeds jaren beheert. Rudi Vervoort lichtte ook zijn nota toe die de basis moet worden van het regeerakkoord.

Na de ontmoeting tussen de formateurs en de Open Vld-delegatie, die dus uiteindelijk niet meer vandaag, maar morgen plaatsvindt, zal de rest van de week besteed worden aan het voorbereiden van de echte onderhandelingen. Die starten dan volgende week maandag.

Vervoort benadrukte na vragen van journalisten dat er geen sprake is van "spanningen met Open Vld". "Het is eerder een macropolitiek probleem: in welke mate heeft de dynamiek van Brussel invloed op de andere bestuursniveau's, zowel Vlaanderen en Wallonië als het federale?", aldus Rudi Vervoort nog.

Keuze nieuwe kiezers

De jongeren die op 26 mei voor het eerst hun stem uitbrachten in het Brussels gewest verkozen overigens de PS, PVDA en Ecolo, zo blijkt uit een peiling van het ULB-onderzoekscentrum voor de politiek Cevipol bij het verlaten van het stembureau.

De drie partijen scoorden beter in de leeftijdscategorie 18-23 jaar dan hun totale resultaat: Ecolo 26,8 procent beter, PS 24,4 procent en PVDA 16,3 procent. Ecolo en PVDA scoorden ook beter bij de 24-39-jarigen, PS slechter.

MR en DéFI deden het dan weer het minst goed bij zij die voor het eerst stemden (6,7% en 7,6%) en scoorden beter dan hun totaalresultaat bij de 55-plussers (20,3% en 14,6%).

Het cdH blijft stabiel in de verschillende leeftijdscategorieën.

Ecolo en PVDA waren de grootste winnaars in de hoofdstad en zij haalden heel wat stemmen weg bij zij die in 2014 voor de PS stemden: meer dan 20 procent voor Ecolo en 12 procent voor PVDA. Ecolo haalt 10 procent weg bij de kiezers die vijf jaar geleden voor MR stemden, DéFI 12 procent.

De Nederlandstalige partijen werden niet afzonderlijk gepeild.