Brusselse files kosten je elk jaar een volledige werkweek TK

22 februari 2018

07u54

Bron: VRT 0 In de Brusselse files verlies je elk jaar een volledige werkweek. Dat is de conclusie van consultancybureau Deloitte, die een studie uitvoerde naar mobiliteitsproblemen. Brussel hinkt ver achterop bij goede leerlingen als Helsinki, Londen en Singapore.

Er gaat bijna geen ochtend voorbij zonder dat er files ontstaan in en rond onze hoofdstad. Volgens Sam Sluismans van Deloitte België heeft veel te maken met onze mentaliteit. "België is een klein land dat een pendelcultuur met privévoertuigen ondersteunt. Een gedragswijziging bij het grote publiek vormt een echte uitdaging, onder andere door het beleid rond bedrijfswagens", vertelt hij aan VRT NWS. Zo worden in bijvoorbeeld Amsterdam 61 procent van de verplaatsingen te voet of met de fiets gedaan. In Brussel is dat 6 procent.

Maar ook de infrastructuur heeft zijn pijnpunten. Uit de studie blijkt dat niet alle buitenwijken even vlot bereikbaar zijn. Daar nemen mensen dan gewoon de auto, want er is gewoon geen bus- of tramhalte in de buurt. Fietspaden zijn er dan wel weer genoeg, maar ze worden niet voldoende benut. Gevolg: de luchtkwaliteit in Brussel is ondermaats.

Er worden wel stappen ondernomen, zoals het invoeren van de lage-emissiezone, maar dat is niet genoeg. "Om het snel veranderende ecosysteem voor transport het hoofd te bieden en het niveau van Helsinki, Londen en Singapore - steden die ’s werelds beste mobiliteitssystemen bezitten - bij te benen, zijn visie en leiderschap nodig."