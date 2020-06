Brusselse Erasmushogeschool verontschuldigt zich na datalek van kwetsende examenbeoordelingen YV

08 juni 2020

12u29

Bron: Belga 2 De Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft haar verontschuldigingen aangeboden bij studenten van het tweede jaar Office Management. Een datalek bij de online examens zorgde ervoor dat de studenten de opgenomen examens van medestudenten en hun eigen beoordeling konden bekijken. Enkele docenten zouden zich bij die beoordelingen ongepast en kwetsend hebben uitgelaten.

Om de veiligheid van de studenten te garanderen en de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven worden er ook op de EhB een aantal examens digitaal afgenomen. De examens worden opgenomen, zodat ze kunnen dienen als bewijsmateriaal bij eventuele klachten achteraf.

“Enorm confronterend”

Door een datalek kregen de studenten vorige week plots toegang tot opnames van examens van andere studenten, maar ook tot de opgenomen beelden van de beoordelingen van de drie betrokken docenten. Daar zagen de studenten hoe de docenten kwetsende opmerkingen maakten tijdens het verbeteren van de examens. “Enorm confronterend. Zéker wanneer je uitlatingen als ongepast ervaart of de indruk krijgt dat je beoordeeld wordt op basis van uiterlijk of religie”, klinkt het bij EhB.

De betrokken docenten mogen tot het einde van het academiejaar geen onderwijstaken meer uitvoeren. De directie en docenten hebben zich na het incident vorige vrijdag meteen verontschuldigd bij de betrokken studenten en zijn met hen in dialoog gegaan.

“Elke student kan zijn of haar individueel resultaat opvragen bij de directeur van het departement. Wie wil, kan het examen opnieuw afleggen, deze zittijd nog, bij andere docenten”, stelt de EhB.

Bij de puntentoekenning van de docenten werden er ook vragen gesteld door de studenten die hun beoordeling konden bekijken. De opnames werden door de EhB onderzocht en die concludeert dat bepaalde beoordelingen wellicht nauwkeuriger konden.

“Ook bleek dat een aantal bemerkingen over de studenten weinig ter zake deden of kwetsend waren: veelal gaat het over gebrekkige capaciteiten, taalfouten of een zeer traditionele kijk op het leven”, aldus de EhB.

Geen opnames meer

Het examenreglement werd intussen aangepast. Net zoals mondelinge examens op de campus voorheen niet opgenomen werden, zullen ook de mondelinge examens die via teams doorgaan, niet meer opgenomen worden. De directie van de hogeschool lichtte ook de gegevensbeschermingsautoriteit in van het datalek.

Ann Brusseel, algemeen directeur van de EhB, nam tenslotte al contact op met Christophe Busch, directeur van het zopas opgerichte Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Ze vraagt hen om de docenten en studenten te begeleiden in het debat over samenleven in diversiteit.