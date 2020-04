Brusselse Els Ampe verblijft aan de kust en krijgt politie over de vloer: “Op doktersbevel moeten uitwijken” mvdb

30 april 2020

19u31 0 Kandidaat-voorzitter voor Open Vld Els Ampe heeft vanmiddag de politie over de vloer gekregen. Dit gebeurde nadat enkele media hadden gemeld dat Ampe niet in woonplaats Laken (Brussel), maar aan zee verblijft. De Vlaamse volksvertegenwoordiger voor de Kieskring Brussel-Hoofdstad bevestigt in een video dat ze sinds zeven weken - voor de start van de lockdown - aan de kust verblijft. In een bijhorende tweet spreekt ze van een “#politiestaat”.



Ampe, wiens roots in Oostende liggen, is zeven weken geleden op doktersbevel met haar man en vier kinderen naar zee getrokken. “Mijn man is een zware hart- en risicopatiënt en is op doktersbevel moeten uitwijken”, maakt de voormalige Brussels schepen van Mobiliteit duidelijk in een persbericht. “Ik steun hem. Ik blijf ook bij mijn familie. Wij zijn na de lockdown niet teruggekeerd naar Brussel. Wij verblijven in ons kot. Nu heb ik hier de politie op bezoek gekregen en dat verplicht mij om mijn privacy prijs te geven. Ik blijf mijn familie steunen. Mijn familie komt op de eerste plaats.”



In de video vraagt Ampe (41) om de privacy van haar familie te respecteren. Ampe concentreert zich naar eigen zeggen verder op de voorzittersverkiezingen van Open Vld op 18 mei.

Ampe riep premier Sophie Wilmès (MR) begin deze week op te stoppen met de ‘lockdowndictatuur’, tot ergernis van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, een partijgenote van Ampe. Later nam ze ook viroloog Marc van Ranst op de korrel.

