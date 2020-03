Brusselse dokter door huisgenoten aan de deur gezet uit angst voor besmetting HR

25 maart 2020

15u19 9 Binnenland Een jonge Brusselse dokter is door zijn huisgenoten, vrienden die hij al kende van in de middelbare school, aan de deur gezet. “Je werkt in het ziekenhuis”, zeiden ze. “Dus je zou het coronavirus hier binnen kunnen brengen.” Ook een thuisverpleegster uit Wallonië is het mikpunt van bedreigingen. “We gaan allemaal dood door jou”, kreeg ze te horen.

Het verhaal blijkt uit een anonieme getuigenis van de jonge assistent-dokter in Le Spécialiste, een vakblad voor artsen en specialisten. Het zou gaan om een assistent chirurgie die aan de slag is in een Brussels ziekenhuis. Hij woont in Brussel samen met drie vrienden in een appartement.

“Toen ik maandag terug naar huis keerde, zeiden mijn drie huisgenoten dat ze schrik hadden dat ik het virus in ons appartement binnen zou brengen, omdat ik in het ziekenhuis werk”, getuigde de dokter in opleiding tegen Le Spécialiste. “Ik vertelde hen echter dat ik geen direct contact had met COVID19-patiënten. Toch zeiden ze dat ik gevaarlijk was voor hen. Ze waren niet voor rede vatbaar. Ik moest vertrekken.”



De jonge dokter vertrok en woont nu bij zijn vader, een 60-jarige anesthesist die ook in het ziekenhuis werkt. Hij blijkt overigens niet de enige uit de medische sector die ‘geviseerd’ wordt.

‘We gaan allemaal dood door jou’

Ook een thuisverpleegster uit Wanze (Hoei) is volgens La Meuse al enkele dagen het doelwit van bedreigingen. “Ik vertrek hier om 4.30 uur ‘s ochtends om de hele dag door patiënten te verzorgen”, vertelt de vrouw. “Pas om 21 uur kom ik weer thuis.” Daar trof ze de voorbije dagen boodschappen aan die onder deur waren geschoven. “Ga weg. We gaan allemaal dood door jou”, stond op een van die briefjes. De vrouw zegt dat ze van plan is om klacht in te dienen bij de politie.

In het buitenland zijn er gelijkaardige verhalen. Zo moest in Parijs een 32-jarige stagiaire die in het ziekenhuis op de afdeling longziekten werkte, in allerijl op zoek naar een nieuwe woonplaats. Ze was door haar huisgenote op straat gezet, meldt La Chaîne Info. “Ik wil het risico niet lopen door met jou samen te wonen”, was de uitleg. Dezelfde dag nog moest de stagiaire vertrekken.

In het Franse Lannion (Bretagne) trof een verpleegster onderstaand briefje aan onder haar ruitenwisser.

“Jij hebt als verpleegster meer kans om besmet te raken”, staat er geschreven. “Gelieve je auto dus in een garage te parkeren en niet in de buurt van andere auto’s.” Het slachtoffer postte er een foto van op Facebook en deed nadien haar verhaal op de radio. “Ik hoop dat deze persoon zijn handen gedesinfecteerd heeft voor hij of zij het briefje plaatste”, zegt ze. Ze durft haar verpleegstersbadge nu niet meer in de auto laten liggen.

Nog volgens Le Spécialiste zouden sommige medici in ons land ook moeilijkheden ondervinden met het vinden van opvang voor hun kinderen.

Lees ook:

Afdelingshoofd intensieve zorgen CHC-ziekenhuis Luik zelf besmet met coronavirus

Amper 40 jaar en erg sportief, maar toch sterft Brusselaar aan coronavirus: ‘Een gouden hart is gestopt met kloppen’ (+)

Hoe kan het dat er plots minder mensen met een hartinfact of beroerte zijn? “We zullen een tweede golf niet-Covid-patiënten krijgen” (+)