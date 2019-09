Brusselse deelsteppers brengen gevaarlijke plaatsen in kaart ttr

14 september 2019

11u19

Bron: belga 2 Dertig gebruikers van elektrische deelsteps in Brussel zullen gevaarlijke plaatsen in kaart brengen. Daarvoor krijgen ze een knop mee om in te duwen als ze onderweg ongemakkelijke of onveilige situaties tegenkomen. Het gaat om een project van verkeersinstituut Vias, technologiebedrijf AloAlto en deelstepverhuurder Lime.

Dertig Lime-klanten gaan gedurende vier weken op pad met de slimme drukknop met gps-systeem. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd en op het einde van het jaar doorgegeven aan het Brussels Gewest. “Van de Brusselse gebruikers zegt 71 procent dat hun gevoel van onveiligheid vooral te wijten is aan de slechte kwaliteit van de infrastructuur en het gebrek aan adequate fietspaden", zegt Benjamin Barnathan van Lime. "Met Vias willen we de ervaring verbeteren voor alle mensen die zich willen verplaatsen met een micro-mobiliteitsoplossing."

Daarnaast organiseren Lime en Vias een opleiding voor mensen die de steps willen gebruiken. Een eerste les vond vandaag plaats met enkele tientallen deelnemers. Eerst is er een theoretisch deel, dat onder meer wijst op de gevaren en de verkeersregels. Daarna kunnen de cursisten op een oefenterrein van Vias een step uitproberen onder toezicht van trainers.

Vias is van plan om de cursus te herhalen, maar data zijn er nog niet. Het is de bedoeling om de cursus ook in de toekomst nog gratis aan te bieden.