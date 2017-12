Brusselse daklozen krijgen tentjes van karton kv

04u08

Bron: Belga 2 Photo News In Brussel werden voorlopig al twintig ORIG-AMI's uitgedeeld. De komende dagen worden een twintigtal kartonnen schuilplaatsen bedeeld aan daklozen in Brussel. Ontworpen volgens de origami-principes zijn ze opvouwbaar als een accordeon en draagbaar als een rugzak. De schuilplaatsen hebben bovendien het voordeel dat ze - in tegenstelling tot tenten - getolereerd worden door de politie.

Xavier Van der Stappen, voorzitter van de vzw Cultures et Communications, ontvouwde vrijdag het initiatief op een persconferentie in het Brusselse Noordstation. "In Brussel leven 2.600 mensen op straat, dat is nog zonder de vluchtelingen meegerekend. In de 21ste eeuw en in een van de welstellendste landen van de wereld is dit moeilijk te aanvaarden", benadrukt hij.

Testfase

De voorgestelde schuilplaaten zijn licht, opvouwbaar en bieden een goede bescherming tegen de koude, verzekert Van der Stappen. De assemblage gebeurt in een atelier van de gevangenis van Lantin en gebeurt op basis van gerecycleerd karton. De productiekost is niet hoog.

Na een test van een prototype door daklozen, werden met eigen middelen een twintigtal van deze "orig-amis" gemaakt. Vrijdag werd gestart met de bedeling ervan. Dankzij de testfase werd nog geschaafd aan het onderkomen: zo werd de grootte verminderd en is gezorgd voor een tweede ingang.

Tweede fase

Binnenkort start een tweede productie. In functie van de feedback van de begunstigden, kunnen de gebruikte materialen nog aangepast worden, aldus Xavier Van der Stappen. Als ze goed ingang vinden bij de daklozen, hoopt hij volgend jaar meerdere honderden van deze "orig-amis" te produceren.

Kandidaat-sponsors van een onderkomen kunnen zich melden bij de vereniging via www.cultures-com.org.

BELGA