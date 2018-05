Brusselse commissaris onder vuur: "Agenten met joodse voorouders moesten naar naziliederen luisteren en vrouwen kregen seksistische opmerkingen" Silke Vandenbroeck

23 mei 2018

15u27

Bron: Eigen berichtgeving/belga 0 De Belgische Liga tegen antisemitisme heeft een klacht ingediend tegen commissaris Geert Verhoeyen vanwege antisemitische uitspraken. Hij is de chef van de hondenbrigade bij de politiezone Brussel-Zuid.

"Twee agenten werden in 2015 en 2016 in het kantoor van de commissaris geroepen. Daar zette hij nazimuziek op die gebruikt werd in de concentratiekampen terwijl joden naar de gaskamer werden geleid", zegt Joël Rubinfeld, president van de Belgische Liga tegen antisemitisme. "De twee agenten hebben joodse voorouders. Een van de grootouders van een van de agenten is zelfs gestorven in een concentratiekamp. Paradoxaal genoeg heeft hij tijdens gesprekken met de agenten ook de Holocaust ontkend."

De problemen zouden al vier jaar aanslepen. Vijf mensen van de dienst -ofwel een derde van het personeel- hebben tegen de man getuigd. "Het is iemand die Belgen van Maghrebijnse origine slecht behandelt. Sommigen kregen het verwijt 'homo' te zijn en de man maakte ook erg seksistische opmerkingen naar de vrouwen in zijn team toe", aldus Rubinfeld.

Er loopt een intern en gerechtelijk onderzoek naar de feiten. In de tussentijd werd Verhoeyen verplaatst naar een andere politiedienst.