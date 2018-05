Brusselse campagne tegen homofobie roept op om pinknagels te lakken uit solidariteit kg

15 mei 2018

13u47

Bron: Belga 2 Een gelakte pinknagel, dat is het symbool van de nieuwe sensibiliseringscampagne '#sharethecolor' die vandaag werd voorgesteld door Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V). De campagne strijdt via getuigenissen in filmpjes en op affiches tegen homo- en transfobie.

Diversiteit en respect zijn de sleutelwoorden van de campagne #sharethecolor. De Brusselse bevolking moet blijven gesensibiliseerd worden voor een diverse samenleving waarin taboes en stereotypes doorbroken worden. Tegelijkertijd moeten de getuigenissen steun bieden aan de slachtoffers van elke vorm van discriminatie.

"Het legaal kader is er, maar de aanvaarding van de verschillende seksuele geaardheden in de straten moet er nog komen. De aanval op een homokoppel voor de Beurs is het bewijs dat er nog werk is", stelt staatssecretaris Debaets. "Met een eenvoudig en discreet gebaar kan je nu je engagement tonen in de strijd tegen homofobie."

Gelakte nagel

De gelakte nagel is de rode draad doorheen de campagne die zal verspreid worden via affiches op een zeventigtal plaatsen, waaronder de metrostations. Op de sociale media zullen de tien getuigenissen die ook op de affiches te zien zijn verspreid worden in een filmpje.

Een van die personen is Rachel. Zij is een Engelse afro-feministische militante en biseksueel. "De zichtbaarheid van mensen van kleur bestaat amper in de LGBTQI-gemeenschap. We praten vooral over witte homoseksuele mannen. Voor mij heeft 'share the color' daarom een dubbele betekenis", vertelt Rachel.