Brusselse burgemeesters: "Geen coördinatieprobleem tussen politiezones tijdens rellen" EB

12u37

Bron: Belga 0 Photo News Volgens de Conferentie van Brusselse burgemeesters is er "geen probleem qua coördinatie tussen de politiezones". Deze voormiddag kwamen de verzamelde burgemeesters samen om de rellen die de hoofdstad op 11 november in rep en roer zetten, te bespreken.

Het agendapunt op de Conferentie van Brusselse burgemeesters kwam er op aanvraag van Olivier Maingain (DéFI), burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, nadat die in twijfel trok dat er geen eenheid van commando binnen de politie in Brussel was. Het rapport van de Algemene Inspectie (AIG) over de rellen op 11 november sprak namelijk van een gebrek aan coördinatie, waardoor de versterking van de verschillende politiezones amper gebruikt werd.

Het besluit van de Conferentie luidt nu "dat er geen probleem is qua coördinatie tussen de zones", klinkt het. Intussen is er ook een feitelijk rapport van de Korpsoversten over de gebeurtenissen gevraagd. Daar zal volgende woensdag over gedebatteerd worden.

De Conferentie van Brusselse burgemeester zal op 6 december de ministers Koen Geens (CD&V) en Jan Jambon (N-VA) uitnodigen om over het onderwerp te praten.