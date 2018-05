Brusselse buitenring vrijgemaakt, nog ruim half uur vertraging ADN HA

17 mei 2018

18u00

Bron: Belga 25 De Brusselse buitenring is sinds 16.45 uur weer volledig vrijgemaakt, nadat er eerder op de dag door een aanrijding brandstof op de rijbaan was terechtgekomen. Automobilisten moeten wel nog rekenen op ruim een half uur extra reistijd.

"De rijbaan is weer volledig vrij, maar de opgebouwde hinder slepen we nog mee", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer is nog vertraagd tussen het Leonardkruispunt en Machelen, en ook op de E40 vanuit Luik moeten bestuurders rekenen op vertragingen.

Momenteel zowel op binnen- als buitenring + 30 minuten . Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Rond 13.45 uur gebeurde een aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen ter hoogte van Zaventem. Daarbij was er enkel materiële schade, maar de brandstoftank van de vrachtwagen werd wel geraakt, waardoor een grote hoeveelheid brandstof op het wegdek terechtkwam. De afhandeling nam veel tijd in beslag.

Twee rijstroken waren versperd, net als de oprit van de R22.