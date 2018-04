Brusselse broedende slechtvalken opnieuw klok rond online te volgen SI

04 april 2018

15u35

Bron: Belga 0 Drie van de twaalf paren slechtvalken die zich in het Brusselse gewest hebben genesteld, zijn vanaf donderdag opnieuw de klok rond online te observeren via de livestream en de blog www.valkenvooriedereen.be. Dit jaar komt er zelfs een derde camera bij in het nest van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal die het koppel van extra dichtbij observeert.

Naast het paar in de gekende kathedraal worden de nesten op de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe en in de Sint-Jobskerk van Ukkel met een camera gevolgd. De wijfjes van de drie paren legden begin maart elk vier eieren die nu uitgebroed worden. De observatoren van het Museum voor Natuurwetenschappen verwachten dat de eieren uitkomen rond 11 april.

De ornithologen van het museum observeren de paren nauwkeurig en systematisch en ringen de jongen. Zo gaan ze na hoe de populatie slechtvalken in en rond België evolueert. In de lente wordt er ook een observatienetwerk voor de Brusselse slechtvalken opgestart.

Observatiepost

Zoals elk jaar kunnen voorbijgangers aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal ook terecht in de observatiepost van het museum. Daar krijgen ze meer uitleg over de slechtvalken, hun broedproces en het feit waarom ze zo goed aarden in Brussel. Hoewel slechtvalken dagroofvogels zijn, hebben ze zich zo goed aan het stadsleven aangepast dat ze nu zelfs 's nachts jagen. Al is dat ook te danken aan de straatverlichting.