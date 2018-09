Brusselse brandweerkorps wint Belgian Fire Games HR

16 september 2018

22u31

Bron: Belga 0 De brandweer van Brussel heeft de derde editie van de Belgian Fire Games gewonnen. Het Brusselse korps mag volgend jaar België vertegenwoordigen op de World Police and Fire Games in het Chinese Chengdu. Brandweerzone Oost-Limburg strandde op de tweede plaats.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken organiseerde voor de derde keer de Belgian Fire Games, de nationale olympiade voor brandweerlieden. Zo mocht de Limburgse provinciale veiligheidsschool PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) in Genk zondag 126 brandweerlieden uit het hele land verwelkomen. De brandweerlieden moesten het beste van zichzelf geven in zes uiteenlopende sportproeven, waarbij hun fysieke conditie, teamgeest en technische capaciteiten werden gemeten.

Na zes proeven was er een ex aequo tussen de Brusselse brandweer en brandweerzone Oost-Limburg. Een wedstrijd touwtrekken - uiteraard met een brandslang - moest de winnaar bepalen. De Brusselse brandweer trok aan het langste eind en mag volgend jaar België vertegenwoordigen op de World Police and Fire Games in het Chinese Chengdu. De World Police and Fire Games brengen om de twee jaar 12.000 hulpverleners uit meer dan 70 landen samen, waarmee het internationale evenement na de Olympische Spelen de tweede grootste sportwedstrijd ter wereld is.

De Belgian Fire Games moeten de samenwerking tussen de hulpverleningszones op het hele Belgische grondgebied stimuleren, en tegelijk roepingen voor het beroep van brandweer naar boven brengen. De vorige twee edities werden gewonnen door Brussel in 2014 en door Vlaams-Brabant West in 2016.