Brusselse brandweer rukt uit voor luipaardslang in biowinkel HA

21 oktober 2018

10u22

Bron: Sudinfo 0 De Brusselse brandweer is gisteren uitgerukt voor een slang die was aangetroffen in een biowinkel in Sint-Gillis. Dat melden Franstalige media.

Het ging om een luipaardslang, een niet-giftige soort die een meter lang kan worden. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontsnapte het dier uit een kist met fruit, die samen met andere kisten in een grote frigo in het magazijn van de winkel stond opgeslagen.



Het serpent werd gevangen door de brandweer en overgebracht naar een natuurbeschermingsvereniging die ook voorziet in de opvang en bescherming van wilde dieren.