Brusselse brandweer is geweld beu: “Geen enkele controle meer mogelijk in sommige wijken” jv

01 januari 2019

11u35 73 Vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) is het geweld tegen de brandweer in Brussel meer dan beu na een woelige nieuwjaarsnacht . Volgens hem konden pompiers enkele branden in de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek niet blussen omdat er geen politie aanwezig was om hen te beschermen tegen de omstaanders.

“De brandweerlui van Brussel en van andere grote steden zijn het beu om aangevallen te worden tijdens de dienst”, aldus Labourdette. De vakbondsman klaagt aan dat de politie onderbemand is en dat bepaalde wijken in handen zijn van relschoppers. Hij uitte zijn woede op Facebook. Zijn integrale boodschap:

**

“Zoals elk jaar was oudejaarsavond nogal zwaar voor de brandweerlui van de hoofdstad. Nadat de klok twaalf uur had geslagen, werd de brandweer opgeroepen voor brandende vuilnisbakken in de wijk Zwarte Vijvers. Ter plaatse in de Piersstraat zagen ze een aantal jongeren. Er was heel wat rook door op straat aangestoken voetzoekers, wat nochtans verboden was. Verscheidene vuilbakken stonden her en der in brand en ook een kerstboom. Er waren enorm veel jongeren op straat, maar de politie was nergens te bespeuren.

“Omdat hun veiligheid niet gegarandeerd was, besloten de brandweerlieden om niet te stoppen. Toen ze weer wegreden langs de Steenweg op Gent werd hun brandweerwagen bekogeld met allerlei projectielen. Verderop was er wel politie maar die zei dat ze op dat moment niet de nodige middelen had om de brandweerlui te beschermen.

“De brandweermannen keerden terug naar hun post en informeerden de dispatching over de gevaarlijke toestand ter plaatse. Aan de Leopold II-laan kruisten ze een andere brandweerwagen die op weg was naar de Piersstraat en met wie ze tevergeefs radiocontact zochten. Even later hoorden ze dat de brandweerwagen bekogeld was met stenen en schade had opgelopen. Ramen en spiegels sneuvelden en er was ook schade aan de carrosserie.

“Later werd de brandweer opnieuw opgeroepen om de verschillende brandhaarden te gaan blussen. Ter plaatste stelden ze ditmaal vast dat de wijk er compleet verlaten bijlag. Een apotheek was geplunderd, bushokjes, straatmeubilair en -verlichting moesten eraan geloven.

“Nog maar eens een oudejaarsnacht dus waarop een groep relschoppers, die in sommige wijken oppermachtig zijn, de Brusselse brandweer viseerden.

“Weg met de politieke correctheid die bepaalde overheden opleggen! Hoog tijd om te beseffen dat elke controle in sommige wijken totaal onmogelijk is geworden. De Brusselse politie, uitgeput door tientallen demonstraties van alle slag, is onderbezet. De bestraffing van dergelijke daden is onvoldoende. De vandalen en het crapuul moeten worden geïdentificeerd en streng worden gestraft.

“Brandweerlieden in Brussel en andere grote steden zijn het beu om tijdens hun werk aangevallen te worden. Bij alle soorten gelegenheden krijgen ze kasseien naar het hoofd. Een voetbalwedstrijd die duizenden kilometers verder wordt afgefloten: de brandweer wordt met stenen bekogeld! Een rapper die oproept tot een samenscholing in het centrum van Brussel: de brandweer wordt met stenen bekogeld! Oudejaarsavond: de brandweer wordt met stenen bekogeld!!

“Het is bijna een spel geworden en, helaas, dagelijkse kost voor de brandweer van de hoofdstad van Europa.

“Wanneer komen die gepantserde wagens voor onze brandweerlieden eraan??

“Erg zwaar, oudejaarsavond.”

**