Brusselse brandweer gaat staken woensdag

22 oktober 2018

11u16

Bron: Belga 1 Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) heeft een stakingsaanzegging voor woensdag ingediend wat betreft de Brusselse brandweerdiensten. Dat meldt het VSOA.

De vakbond protesteert in het bijzonder tegen de al twee jaar aan de gang zijnde uitholling van de uitrusting van de brandweerlieden en de daartoe bestemde cheques. De vakbond geeft de directie drie maanden de tijd om die ‘uitrustingscheques’ te vervangen. Het verlies van de cheques en de sommen voor gepaste brandweerkledij komt neer op ongeveer 500 euro per jaar, zegt Éric Labourdette, permanent afgevaardigde van het VSOA.

De stakingsaanzegging heeft nog andere redenen, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan badhanddoeken (drie jaar geleden besteld) en het gebrek aan planning voor vrouwelijke werknemers. “Het VSOA stelt vast dat er wel geld is voor studies, coaching, raadgevers en anderen, maar blijkbaar niet voor het personeel”, klinkt het. Donderdag is een algemene vergadering voorzien, aldus nog Labourdette.



De stakingsaanzegging betekent niet dat er woensdag niet geblust zal worden wanneer er brand uitbreekt. Er zijn immers nog de spuitgasten die bij een andere vakbond zijn aangesloten en er is voorts ook de minimumbezetting in de verschillende brandweerposten.