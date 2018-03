Brusselse binnenring versperd door ongeval met vrachtwagen Redactie

13 maart 2018

13u58

Op de Brusselse binnenring ter hoogte van de bocht van Vorst is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor zijn momenteel de drie rijstroken afgesloten voor alle verkeer. "Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval is. De vrachtwagen heeft wat mazout verloren en er liggen houten pallets op het wegdek. De opruimingswerken zullen nog een tijdje duren", zegt de woordvoerster van de federale politie. De chauffeur raakte lichtgewond.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt weggebruikers die naar Antwerpen, Gent of Leuven rijden aan om bij knooppunt Halle of knooppunt Itter te kiezen voor de buitenring.