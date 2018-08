Brusselse binnenring rond Halle open na zwaar ongeval gisterenavond: buitenring volgt voor 7 uur kv Tom Vierendeels ib

02 augustus 2018

05u44

Bron: Belga, eigen berichtgeving 859 Het wordt moeilijk om de ring rond Brussel in Halle open te krijgen tegen de ochtendspits. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze nacht. Gisteren rond 17.30 uur was een vrachtwagen op de ring rond Brussel in Halle op zijn zij terechtgekomen in de middenberm. Er ontstond een hevige brand, waardoor de brug ernstig beschadigd raakte. De binnenring is inmiddels wel weer geopend, meldt het Vlaams verkeerscentrum via Twitter. Zeker voor 7 uur volgt ook de buitenring, volgens AWV.

Een aannemer is momenteel volop de vrachtwagen aan het takelen en het puin aan het ruimen, klinkt het. "Maar doordat de aannemer met technische complicaties geconfronteerd werd - een hydraulische leiding raakte beschadigd bij het takelen - zal de rijweg waarschijnlijk moeilijk geopend kunnen worden voor de start van de ochtendspits", zei AWV eerder in een persbericht.

#R0 In Halle is de binnenring weer open! De buitenring is nog dicht, als dat verandert melden we dat hier onmiddellijk. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Maar nu zou dat dus toch gelukt zijn. Het ruimen verloopt nu vlotter, klinkt het. Daardoor kan ook de buitenring voor 7 uur opengaan. De verkeershinder voor de ochtendspits blijft dus beperkt.

Op dit moment wordt het verkeer nog lokaal omgeleid, omdat er weinig verkeer rijdt op de ring. Maar als het Vlaamse Verkeerscentrum vaststelt dat de drukte toeneemt op het moment dat de weg nog afgesloten is, zal het het langeafstandsverkeer adviseren om via de oostelijke ring te rijden, via Tervuren en Zaventem, en de omgeving van Halle zoveel mogelijk te vermijden. Ook gisterenavond kregen autobestuurders al dat advies.

Ondanks de schade aan de brug, stelden ingenieurs van de Vlaamse overheid wel vast dat ze nog stabiel is en er dus geen instortingsgevaar is. "Zodra het puin geruimd is en de weg schoongemaakt is, kan er zonder problemen verkeer op de binnen- en de buitenring rijden."

Papier

Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen die geladen was met papier op de buitenring om een nog onbekende reden van zijn baan afweek en tegen de middenberm botste, net onder een brug. Het papier vatte vuur, wat meteen voor een grote rookpluim zorgde. De brandweer Vlaams-Brabant-West kon het vuur blussen, maar de vrachtwagen raakte wel zwaar beschadigd.

Zowel de buiten- als de binnenring waren volledig versperd en het verkeer heeft er uren stilgestaan. De politie heeft stukken vangrail in de middenberm weggenomen zodat de voertuigen in de file rechtsomkeer kunnen maken. Het verkeer werd onder politiebegeleiding naar de dichtsbijzijnde afrit gebracht. Motorrijders mochten eerder al vertrekken.

Brug beschadigd, maar stabiel

Doordat de vrachtwagen bij het ongeval de brug heeft geraakt en er onder de brug brand heeft gewoed, moesten ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer ter plaatse gaan om de brug te inspecteren. Uit die inspectie is gebleken dat de brug "ernstig beschadigd is, maar stabiel". De uitgebrande vrachtwagen kon daarna getakeld worden. Eenmaal dat gebeurde, werd eerst de Binnenring vrijgegeven worden voor het verkeer.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden. Wie vanuit Groot-Bijgaarden de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken, doet dat het best via de binnenring. Hetzelfde geldt voor wie vanuit Groot-Bijgaarden de E429 naar Halle wil bereiken, en voor wie vanuit Machelen of Strombeek de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken.

#R0 #buitenring #binnenring Doordat de vrachtwagen uitgebrand is precies onder een brug (Drasop), moet de stabiliteit van deze brug gecontroleerd worden door ingenieurs. Hierdoor wordt zowel de buiten- als de binnenring volledig afgesloten tot nader order. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link