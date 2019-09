Brusselse bevolking groeit door migrerende EU-burgers IB

Bron: Belga 2 De internationale migratiestromen van buitenlanders uit de Europese Unie was tussen 2000 en 2018 goed voor 55 procent van de bevolkingstoename in Brussel. Al is er sinds 2016 wel een stabilisatie van het aantal Europese burgers in België. Geografe van de Université Libre de Bruxelles, Charlotte Casier, stelde dit vast in haar onderzoek naar de buitenlandse bevolking in Brussel.

De aanwezigheid van de Europese instellingen maakt van Brussel een gewest waar in 2018 liefst 275.000 niet-Belgische EU-burgers woonden. Dat is goed voor 23 procent van de 1,2 miljoen inwoners die officieel gedomicilieerd zijn in het gewest. Al is er sinds 2016 wel een stabilisatie van het aantal Europese burgers in de hoofdstad.

Tussen 2000 en 2018 kende de Brusselse bevolking een groei van 960.000 naar 1.200.000 inwoners. Uit het onderzoek van Casier blijkt nu dat de internationale migratiestromen voor een groot deel de omvang van deze bevolkingstoename bepalen. Liefst 55 procent van de groei is toe te schrijven aan buitenlanders uit de EU. De inwoners uit de nieuwe lidstaten (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Hongarije, Malta, Cyprus, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Polen en Tsjechië) zorgen zelfs voor de grootste impact.

Man-vrouwverdeling

De verdeling tussen mannen en vrouwen verschilt van nationaliteit tot nationaliteit. Er is een opvallende stijging van het aandeel mannen onder de Polen, Bulgaren en vooral Roemenen. De inwoners van deze nationaliteiten integreren zich bovendien hoofdzakelijk in twee laaggeschoolde sectoren: de bouwsector voor mannen en de schoonmaaksector voor vrouwen.

Daarnaast stelt het onderzoek vast dat de Brusselaars uit de nieuwe EU-lidstaten over het algemeen jong en overwegend van het vrouwelijk geslacht zijn. In deze vervrouwelijking ziet onderzoekster Casier een verband met de sterke emigratie van geschoolde, jonge vrouwen.

Het valt ook nog op dat de Europeanen tussen 25 en 54 jaar zijn oververtegenwoordigd in Brussel, terwijl de andere leeftijdscategorieën ondervertegenwoordigd zijn.

Voorkeurswijken

Waar deze ingeweken Europeanen in Brussel wonen en verblijven, is niet opvallend gewijzigd. De wijken van hun voorkeur zijn voornamelijk hetzelfde gebleven, ondanks het stijgende aantal. De EU-burgers zijn talrijker in het centrum en de eerste Brusselse stadsgordel. Hun aandeel kan in de oostelijke wijken van de Vijfhoek tussen de Louizalaan en de Ambiorixsquare zelfs oplopen tot 40 procent. Het zuiden van het Brussels gewest geniet weliswaar de voorkeur van de Fransen, terwijl de Polen, Roemenen en Bulgaren zich vooral in de westelijke wijken van de hoofdstad vestigen.

Het onderzoek van ULB-geografe Casier wordt vandaag gepubliceerd in nummer 138 van Brussels Studies.