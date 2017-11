Brusselse Belliardtunnel even gesloten na ongeval IB

04u38

Bron: Belga, Twitter 0 Joost De Bock 20160322 De Belliardstraat en -tunnel werden na de aanslagen in Brussel ontruimd. Archieffoto.

De Brusselse Belliardtunnel in de richting van de E40 is deze nacht even gesloten als gevolg van een ongeval deze nacht. Dat zegt Brussel Mobiliteit via Twitter. Inmiddels is de tunnel weer open.

Iets na vier uur kwam het bericht dat de tunnel weer open was:

#TunnelBru,het ongeval in de Belliardtunnel richting E40 is afgehandeld. de tunnel is weer open voor het verkeer Mobiris NL(@ MobirisNL) link