Brusselse antiquair (70) die slachtoffer werd van overval, is overleden mvdb

16 februari 2018

12u00

Bron: Belga - La Capitale 0 Jean-Pierre Witmeur, een 70-jarige antiquair die zwaargewond raakte bij een overval op zijn zaak in de buurt van het station Brussel-Centraal, is in december overleden. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Er wordt nu onderzocht wat de precieze oorzaak is van het overlijden en of er een verband is met de verwondingen die de man opliep bij de overval. Het onderzoek naar de overval loopt intussen en het Brusselse parket wenst daar voorlopig weinig commentaar over te geven.

Het slachtoffer werd op 12 mei 2017 omstreeks 14.30 uur door een buur aangetroffen in een ruimte achteraan zijn winkel in de Magdalenasteenweg. Daar hadden de overvallers hem achtergelaten nadat ze hem vastgebonden en gekneveld hadden. De man vertoonde ook een ernstige wonde aan het hoofd, waarschijnlijk veroorzaakt door een klap op het hoofd.

Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verbleef hij lange tijd op intensieve zorgen. Uiteindelijk overleed de man op 12 december.