Brusselse Alhambrawijk meer gecontroleerd door politie in augustus HR

10 september 2018

22u42

Bron: BELGA 0 In augustus zijn er in de Brusselse Alhambrawijk 296 identiteitscontroles uitgevoerd. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maakte de cijfers maandagavond op de gemeenteraad bekend na een interpellatie van gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) over de veiligheidsproblematiek in de wijk.

Op 18 augustus besloot burgemeester Close om de politie toestemming te geven systematisch identiteitscontroles uit te voeren in de Alhambrawijk. Dat leidde naast de 296 identiteitscontroles nog tot 22 gerechtelijke pv's, 22 verkeersovertredingen en 4 GAS-boetes. Drie personen werden administratief aangehouden, vijf werden gerechtelijk aangehouden en er werden zes rapporten ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

"De Alhambrawijk is een prioriteitsgebied voor politieacties. Dat wil zeggen dat er dagelijks acties plaatsvinden, zowel van politie in uniform, als in burgerkledij", aldus de Brusselse burgervader.

Bar gesloten

De politie in burger heeft als hoofddoel om mensen op heterdaad te betrappen. Zij voerde 54 identiteitscontroles uit en stelden 18 pv's op in verband met onder meer heling, dealen, openbare dronkenschap of het dragen van verboden wapens.

Ondertussen werd er ook een cameranetwerk operatief gemaakt en meerdere keren per maand zijn er wegversperringen voor drugs- en alcoholcontroles. In samenwerking met de arbeidsauditeur werden ook controles uitgevoerd in de handelszaken en dat leidde tot de sluiting van de Stanleybar.