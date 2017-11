Brusselse agenten: "We móchten niet ingrijpen. Da's toch om zot van te worden?" SVM

17u32

Bron: VRT NWS 816 Silke Vandenbroeck. Vier Brusselse agenten reageren gefrustreerd op de rellen die gisteravond ontstaan zijn na de kwalificatie van het Marokkaanse nationale elftal voor het WK in Rusland. "Er was simpelweg niet genoeg volk voorzien om te kunnen ingrijpen", klinkt het in een anonieme reactie bij VRT NWS. Hun kritiek staat in schril contrast met de schouderklop die burgemeester Philippe Close (PS) uitdeelde. Volgens hem had zijn korps "snel, professioneel en behoedzaam" gereageerd.

Op drie verschillende vlakken liep het fout, laat het kwartet nu weten. Eerst en vooral waren er te weinig manschappen voorzien. "Daar blijven we bij, wat boven onze hoofden ook gezegd wordt. Pas tijdens de match hadden ze door dat het wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Maar op dat moment werden onze politiemensen al bekogeld."

Ook de infrastructuur bleek geen bondgenoot. Zo belemmerden de betonblokken, die er op vraag van het OCAD kwamen om aanslagen met voertuigen te vermijden, de interventie. "Het waterkanon kan hierdoor in bepaalde zones moeilijk ingezet worden. Een snelle, krachtdadige interventie is daar bijna onmogelijk, maar dat weten we al langer."

"Situatie mocht niet escaleren"

Op de Lemonnierlaan liepen de rellen volledig uit de hand. "Handelszaken werden bestolen, voor de ogen van een peloton. Er mócht echter niet ingegrepen worden omdat de situatie anders zou kunnen escaleren. En dat is zeker niet de eerste keer! Da’s toch om zot van te worden!"

Uiteindelijk werd versterking gevraagd aan andere korpsen. "Maar ook dat ging véél te traag. Een eengemaakte Brusselse politiezone zou dat probleem -en nog veel andere- kunnen oplossen. Maar zolang er zes verschillende Brusselse politiezones blijven bestaan, zullen dit soort toestanden blijven gebeuren.”

Bij de rellen werden enkele handelszaken kort en klein geslagen, auto's in brand gestoken, bussen bekogeld met projectielen en straatmeubilair vernield. Er raakten ook zo'n 22 mensen gewond, voornamelijk politieagenten.

"Geen lessen getrokken"

Dat minister Jambon zich vragen stelt bij het feit dat niemand werd gearresteerd, begrijpen ze bij politievakbond VSOA. Dat Close beweert dat de politiediensten wél voorbereid waren op rellen kan op veel minder begrip rekenen. "We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men geen lessen heeft getrokken uit het verleden en dat de collega's op het terrein daar telkens het slachtoffer van zijn", klinkt het in een persmededeling. "Gezien de gevolgen en de alweer vele gewonden is het logisch dat wij ons vragen stellen omtrent de voorbereiding, het gevoerde beleid, de voorafgaande risicoanalyses, de ingezette capaciteit en de beschikbare middelen."

De vakbond wil dat Jambon nu dringend een Hoog Overlegcomité organiseert, vergelijkbaar met de comités voor preventie en bescherming op het werk. "We verwachten daar een volledige documentatie en duidelijke antwoorden van de verantwoordelijke overheid. Als de boodschap niet doordringt, zullen we de minister vragen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duidelijke maatregelen te nemen."