Brusselse agenten beschuldigd van overdreven geweld bij arrestatie

bvb

27 juni 2018

12u44

Bron: Belga

2

Een man die zondagnacht gearresteerd werd op het Brusselse Poelaertplein, beweert dat hij daarbij door de politie onnodig gewelddadig werd behandeld. Dat meldt de krant La Capitale. Volgens het Brusselse parket is er een opsporingsonderzoek geopend voor opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. "Als de betrokkene een klacht indient bij het Comité-P, zal onderzocht worden of de agenten overdreven geweld gebruikt hebben bij de arrestatie of niet", aldus nog het parket.