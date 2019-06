Brusselse agent in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding bij achtervolging mvdb

Een politieagent van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene is zondagavond laat zwaargewond geraakt bij de achtervolging van een bestuurder die vluchtmisdrijf had gepleegd na een ongeval. Dat melden verschilllende kranten waaronder La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie.

De feiten deden zich zondagavond omstreeks 22 uur voor. Een politievoertuig kwam ter hoogte van de kruising van de Simon Bolivarlaan (nabij station Brussel-Noord) en de Willebroekkaai aan bij een ongeval. Daar nam een bestuurder van een Mercedes samen met een inzittende de vlucht, waarop de politie de achtervolging inzette.

“Op een gegeven moment besliste de bestuurder van de Mercedes om het voertuig te parkeren en zetten die samen met een inzittende de vlucht te voet verder. De politiemannen hebben toen ook de achtervolging te voet ingezet. De politieagent werd daarna aangereden door een voertuig dat niets met het hele voorval te maken had”, legt politiewoordvoerster Ilse Van de keere uit.

De agent werd zwaargewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Deze ochtend was zijn toestand nog steeds onstabiel, meldt de politie. Over zijn verwondingen worden geen details meegegeven. Het Nieuwsblad schrijft dat het om een open beenbreuk gaat. De politie sloeg er uiteindelijk wel in om een van de verdachten nog op te pakken.