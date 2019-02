Brusselse agent gaat pintje drinken en vergeet dienstwapen op café KVDS

07 februari 2019

11u42

Bron: La Dernière Heure 0 De politie van de zone Brussel-Noord is een onderzoek gestart na drie agenten die maandagavond tijdens hun diensturen gingen pintelieren in Evere. Dat meldt de krant La Dernière Heure. Een van hen vergat na een aantal biertjes zijn dienstwapen op café.

De drie agenten waren in burger toen ze maandagavond café Le Terminus binnenstapten. Ze brachten er flink wat tijd door en dronken er verscheidene pintjes, zo staat te lezen in La DH. Toen ze uiteindelijk vertrokken, vergat een van hen zijn dienstwapen. Een incident waar door de stamgasten dagen later nog altijd over wordt gesproken.





De woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost) bevestigde intussen de feiten. “Er is een onderzoek aan de gang naar de omstandigheden van dit incident”, verklaarde die aan de Waalse krant. “Het wapen werd gelukkig snel gevonden. We hebben maandagavond om 5 voor half 12 een telefoontje gekregen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zullen er maatregelen genomen worden.”