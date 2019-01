Brusselse advocaat gedagvaard voor valsheid in geschrifte in poging cliënt voorlopig vrij te krijgen ttr

10 januari 2019

14u04

Bron: belga 0 Het Brusselse parket heeft een advocaat die actief is aan de Brusselse balie, gedagvaard voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De advocaat, meester H.E.A., zou in een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) documenten vervalst hebben in een poging zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen. De strafpleiter moet zich op 30 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden.

Het was het federaal parket dat in de zomer van 2017 de kat de bel aanbond aangezien de advocaat optrad in een van zijn dossiers. De advocaat verdedigde meer bepaald Jamal E.H., een 40-jarige Algerijn die beschouwd werd als het kopstuk van een criminele organisatie die op grote schaal valse identiteitsdocumenten maakte en verkocht aan mensensmokkelaars. In mei 2011 werd die hele organisatie opgerold en werd Jamal E.H. aangehouden, maar enkele maanden later werd de man na betaling van een borgsom van 15.000 euro vrijgelaten. Ondanks die borgsom nam hij de benen, zodat hij in mei 2014 bij verstek werd veroordeeld tot acht jaar cel. Zes van zijn kompanen kregen toen straffen van achttien maanden tot zes jaar.

Valse verklaringen

Begin november 2016 was Jamal E.H. een van de 20 criminelen die op de eerste “Most Wanted”-lijst van de federale politie stond. Korte tijd nadien kon de man dan toch ingerekend worden, waarna hij verzet aantekende tegen het vonnis van mei 2014. Op 12 mei jongstleden veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank hem dan tot een celstraf van zeven jaar.

Jamal E.H. ging daartegen in beroep en in afwachting van zijn proces in beroep diende zijn advocaat bij de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek in om de man vrij te laten. Een van de documenten die de advocaat bij dat verzoek voegde, was de verklaring van een Braziliaanse vrouw uit Lessen, die verklaarde dat Jamal E.H. bij haar kon verblijven. Bij die verklaring zat ook een kopie van een identiteitsbewijs van de vrouw. Het federaal parket merkte op dat dat identiteitsbewijs niet meer geldig was, waarna de KI besliste Jamal E.H. niet vrij te laten.

Nauwelijks een week later diende dezelfde advocaat opnieuw een verzoek tot vrijlating in, ditmaal vergezeld van een verklaring van een vrouw uit Anderlecht, die ook verklaarde dat Jamal E.H. bij haar kon verblijven. Ook ditmaal zat er een kopie van een identiteitsbewijs van de vrouw bij het verzoek.

De KI liet Jamal E.H. opnieuw niet vrij, maar het federaal parket vond een en ander meer dan verdacht. Vooral het feit dat Jamal E.H. er op dergelijke korte tijd in geslaagd zou zijn om vanuit de gevangenis relaties aan te knopen met twee verschillende vrouwen, deed de wenkbrauwen fronsen.

Verhoor

Beide dames werden verhoord en verklaarden elk afzonderlijk dat zij Jamal E.H. helemaal niet kenden en dat zij nooit hadden verklaard dat hij bij hen mocht logeren. Volledig onafhankelijk van elkaar verklaarden ze echter ook dat ze in het verleden wel Jamal E.H.’s advocaat hadden geconsulteerd, voor privézaken, en dat die bij die gelegenheid een kopie van hun identiteitsbewijs had genomen.

Voor het federaal parket waren die verklaringen voldoende reden om te vermoeden dat de zogenaamde verklaringen van de vrouwen die de advocaat voor de KI had neergelegd, vals waren en om het Brusselse parket op de hoogte te brengen.

Dat Brusselse parket opende een onderzoek en heeft nu beslist de advocaat te dagvaarden. Het proces vindt op 30 januari plaats.