Brussels zinkgat na bijna vier maanden hersteld HA

12u21

Bron: VTM NIEUWS 0 BELGA Het zinkgat op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node zal tegen eind deze week volledig hersteld zijn. Dan kan ook de belangrijke verkeersader in Brussel weer opengesteld worden voor het verkeer. Dat heeft burgemeester Emir Kir (PS) gezegd aan VTM NIEUWS.

De steenweg ging begin september dicht nadat een gebarsten waterleiding een groot zinkgat had veroorzaakt in het wegdek. Er was ook hinder voor het treinverkeer: een spoorwegtunnel bij het station Brussel-Schuman liep onder water en was een week gesloten.

Dat de werken bijna vier maanden hebben geduurd, komt door problemen met de wachthuizen, zegt Brussels Mobiliteit. Bovendien werd de herstelling van het zinkgat aangegrepen om meteen het volledige kruispunt opnieuw aan te leggen. Die plannen lagen al langer op tafel, maar werden nu vervroegd uitgevoerd.

"We hebben getoond dat er een grote wil is om samen te werken in Brussel" Burgemeester Emir Kir (PS)

Burgemeester Kir is tevreden. Volgens de PS'er is met de herstelling een goed voorbeeld gesteld. "We hebben getoond dat er een grote wil is om samen te werken in Brussel", aldus de burgemeester.

BELGA Emir Kir (PS), burgemeester van Sint-Joost-ten-Node.