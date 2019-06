Brussels staatssecretaris wil één verantwoordelijke voor Mobiliteit, Openbare Werken èn Verkeersveiligheid in hoofdstad TT

28 juni 2019

14u42

Bron: Belga 0 Ontslagnemend staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets (CD&V), pleit bij de Brusselse onderhandelaars, voor het samenvoegen van Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid onder één minister. Momenteel zijn die bevoegdheden nog versnipperd over verschillende politieke verantwoordelijken.

De staatssecretaris heeft naar eigen zeggen de voorbije jaren miljoenen euro's geïnvesteerd in meer controlemateriaal (lidars, trajectcontroles, onbemande flitswagens, ...) voor de politie. Maar ook veilige infrastructuur is één van de belangrijkste pijlers voor een goede verkeersveiligheid. En net die bevoegdheid ligt bij de minister van Openbare Werken, stelt Debaets. "Zowel voor de duidelijkheid als de effectiviteit van het beleid, is het beter om die verschillende instrumenten onder één Brusselse minister te brengen", vindt ze.

"Voor de gemiddelde Brusselaar is het nu zeer onduidelijk wie wat kan doen, of wie verantwoordelijk is. Door daar één coherent pakket van te maken, versterk je de slagkracht van het bestuur en de aanspreekbaarheid van de politiek."

Uit de conclusies van de Staten-Generaal Verkeersveiligheid bleek dat driekwart van de 1.500 ondervraagde Brusselaars een lagere snelheid wil. Maar liefst 88 procent stoort er zich aan dat mensen verkeersregels negeren, 37 procent heeft al verkeersagressie meegemaakt.

Debaets, die met haar partij deze keer niet in de Brusselse meerderheid zal zitten, is dan ook verbaasd over het gebrek aan ambitie dat ze vaststelt in de onderhandelingsnota voor de nieuwe regering: "Ik maak me ernstig zorgen over het gebrek aan aandacht voor verkeersveiligheid in de Franstalige formateursnota. We hebben de voorbije weken zeer zware ongevallen in Schaarbeek en andere Brusselse gemeentes meegemaakt. Het helpt niet als politici enkel naar elkaar wijzen of dit thema negeren in de hoop dat het over waait. Ik hoop dat de Nederlandstalige onderhandelaars dit kunnen rechttrekken. Mét één coherente portefeuille van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid kan men structureel en duurzaam ingrijpen".