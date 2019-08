Brussels staatssecretaris Trachte wil "eerst praten met de andere gewesten" over stadstol jv

29 augustus 2019

09u53

Bron: belga 2 Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) dringt aan op overleg met "de andere gewesten en het federale niveau" alvorens er sprake kan zijn van de invoering van een stadstol in het Brussels gewest. Dat overleg is altijd "plan A" geweest, zei ze tijdens La Première (RTBF).

Over de tol ontstond commotie nadat minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) aangekondigd had dat een variant op de kilometerheffing nog deze legislatuur zou worden ingevoerd. Vandaag bevestigt haar collega in de Brusselse regering Barbara Trachte dat die regering "zich voorneemt het heft in handen te nemen".

De regering wil hoe dan ook "met de andere gewesten en met het federale niveau praten". Het moet dan ook gaan over de verhoging van het aanbod aan openbaar vervoer in Brussel, het Gewestelijk Expresnet (GEN) en het Brussels Expresnet. Dat is het "plan A", zegt Trachte, die behalve Brussels staatssecretaris ook minister-president is van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).