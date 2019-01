Brussels staatssecretaris Jodogne wil snel overleg tussen politie en brandweer over geweld tijdens oudejaarsnacht TT

03 januari 2019

17u22

Bron: Belga 1 De Brusselse staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne (DéFi), wil snel overleg houden met de Brusselse politiezones om nieuwe protocollen voor de samenwerking tussen politie en brandweer vast te leggen. Zo reageert Jodogne op het geweld dat tijdens de oudejaarsnacht in Molenbeek is gebruikt tegen brandweerlui.

In een mededeling veroordeelt Jodogne het "onaanvaardbare" geweld dat de Brusselse brandweerlui moesten ondergaan. Ze verleent haar volle steun aan de klacht die de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) heeft ingediend tegen onbekenden.

"Brandweerlui aanpakken die gekomen waren om branden te blussen is ontoelaatbaar", zo stelt Jodogne. Volgens de Brusselse minister konden de mensen van de DBDMH hun opdracht niet afmaken omdat hun veiligheid niet gegarandeerd was en de politie niet in staat was om versterking te sturen. "We moeten een duidelijk antwoord geven aan de daders en alles in het werk stellen om de veiligheid van brandweermannen te verzekeren", klinkt het nog.

Jodogne gaf ook mee dat momenteel bekeken wordt of de voertuigen van de DBDMH uitgerust kunnen worden met camera's.