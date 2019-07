Brussels Parlement geeft regering-Vervoort III het vertrouwen bvb

20 juli 2019

17u57

Bron: Belga 1 Het Brussels Parlement heeft vandaag in de late namiddag het vertrouwen gegeven aan de regering onder leiding van Rudi Vervoort. De leden van de nieuwe meerderheid - Groen, Open Vld, one.brussels-sp.a, PS, Ecolo en DéFI - duwden op het groene knopje, net als Victorai Autsraet DierAnimal, de overige oppositieleden stemden tegen, terwijl Pepijn Kennis van Agora zich onthield.

Nadat deze middag het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) reeds het vertrouwen kreeg, was dat in de vooravond ook het geval voor het college van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), eveneens meerderheid tegen oppositie.

Net zoals in de Raad van de VGC kreeg ook het college van de Franse Gemeenschap heel wat kritiek van de oppositie voor de overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). MR-fractieleider Gaëtan Van Goidsenhoven vreesde voor “de toekomst van de Franstalige identiteit in Brussel” en “het risico dat de Cocof uitgekleed wordt”. Hij vroeg zich af of men getuige is van een “historische rouw” over de Cocof en of de instelling binnenkort ten grave zal gedragen worden, terwijl de Nederlandstalige Brusselaars hun volledige gemeenschapsbevoegdheden behouden.

Het Brussels Parlement gaat nu in zomerreces.