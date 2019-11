Brussels parketgebouw tijdlang dicht na ontdekking twee verdachte enveloppen KVDS

05 november 2019

12u21

Bron: Belga 0 Binnenland In het Portalis-gebouw - waar het Brusselse parket huist - zijn dinsdagvoormiddag twee verdachte enveloppen aangekomen. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het gebouw werd een tijdlang gesloten voor het publiek, maar intussen is gebleken dat de enveloppen geen verdachte stoffen bevatten. Het gebouw is dan ook opnieuw toegankelijk voor het publiek.

"Het gaat om twee enveloppen die deze voormiddag aankwamen in het gebouw", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. "Die werden als verdacht beschouwd, waarna er meteen beslist is om een veiligheidszone in te stellen en de nodige maatregelen te nemen."





Zo werd het gebouw tijdelijk afgesloten en kwamen zowel de Civiele Bescherming als de ontmijningsdienst van het leger ter plaatse. Een explosievenhond onderzocht beide enveloppen, waarna die nogmaals gecontroleerd werden met een X-ray-toestel. Daaruit bleek dat er geen gevaarlijke stoffen inzaten, waarna de veiligheidszone werd opgeheven. "Er loopt vanzelfsprekend wel een onderzoek naar de afzender van deze enveloppen", zegt de parketwoordvoerster.

Maandagnamiddag moest het justitiepaleis op het vlakbij gelegen Poelaertplein ook al ontruimd worden door een verdacht pakket. Ook dat bleek uiteindelijk onschadelijk.