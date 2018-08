Brussels parketgebouw opnieuw ontruimd door technisch probleem met alarminstallatie bvb

06 augustus 2018

12u28

Bron: Belga 0 Het Portalis-gebouw, dat onderdak biedt aan het Brusselse parket, de onderzoeksrechters en de jeugdrechtbank, is vanmiddag opnieuw ontruimd omwille van een technisch probleem met de alarminstallatie.

Vorige week maandag diende het gebouw ook al geëvacueerd te worden omwille van een gelijkaardig probleem. Het duurde toen tot na de middag voor het euvel hersteld was. Hoe lang het deze keer zou duren, is nog onduidelijk.

De oorzaak van de storing lag vorige week bij een batterij die niet naar behoren functioneerde. Waar ditmaal de reden moet gezocht worden, is nog niet bekend.

"Er is geen brand en er is geen gevaar voor de medewerkers of bezoekers van het gebouw", zegt Brussels procureur des Konings Jean-Marc Meilleur. "Maar uit voorzorg vinden we het veiliger het gebouw te evacueren en niemand binnen te laten zolang het alarmsysteem niet naar behoren werkt."