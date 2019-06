Brussels parket opent onderzoek naar vermiste man die na half jaar dood werd teruggevonden kg

17 juni 2019

12u27

Bron: Belga 1 Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend om het overlijden van Mohamed Harrouchy verder uit te pluizen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De 41-jarige man was op 9 december verdwenen en zijn lichaam werd zes maanden later, op 9 juni, aangetroffen in een industriepark in Haren.

Mohamed Harrouchy (41) verdween op zondagavond 9 december 2018 nadat hij voor het laatst gezien was in de Portaelsstraat in Schaarbeek. Politie en parket verspreidden een opsporingsbericht, maar maandenlang was er geen enkel spoor van de man. Toen rees wel al het vermoeden dat de man het slachtoffer was geworden van een afrekening.

Zoektocht

In februari werd zelfs overgegaan tot een zoekactie in een leegstaande villa aan de Lenniksebaan in Dilbeek. Die villa was in november al in het nieuws gekomen toen bleek dat tientallen Brusselse jongeren er probeerden in te breken. Die waren gelokt door een hardnekkig gerucht dat er in de woning veel geld te rapen viel. Dat gerucht werd toen door de politie en de eigenaar van de villa ten stelligste ontkracht. Ook de zoekactie naar Mohamed Harrouchy leverde toen niets op.



Op 9 juni werd het lichaam van de man door een wandelaar aangetroffen in een industriepark aan de Verdunstraat in Haren. Volgens verschillende media was het lichaam begraven, maar dat wordt door het Brusselse parket niet bevestigd. Een gerechtelijk onderzoek moet nu meer duidelijkheid brengen over de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden.