Brussels parket opent onderzoek naar handel in valse attesten rij-examens TTR

09 augustus 2018

12u00

Bron: Belga 2 Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een handel in valse attesten van rij-examens. Het gaat om de theoretische en praktische rij-examens die moeten afgelegd worden door mensen die door de politierechtbank veroordeeld zijn. Als ze voor de examens slagen, krijgen ze daarvan een attest waarmee ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen.

De voorbije week werden al drie dergelijke valse attesten ontdekt en één man die zich met een vals attest kwam aanmelden, werd opgepakt. Vermoed wordt dat er nog meer valse attesten in omloop zijn en mogelijks mensen onterecht hun rijbewijs gerecupereerd hebben. Dat meldt het Brusselse parket.

Als de politierechtbank iemand een rijverbod voor een bepaalde periode oplegt en daarbij bepaalt dat die persoon één of meer rij-examens, theoretisch of praktisch, opnieuw moet afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt, stuurt het parket een attest naar het examencentrum. Eenmaal de persoon de examens met succes heeft afgelegd, vult het examencentrum dat attest in en zet er de nodige stempels op. Met dat attest kan de persoon dan zijn rijbewijs terugkrijgen op het parket.

Valse stukken

"Gisteren heeft een 53-jarige man zich aangemeld op het parket met een vervalst attest van slagen voor het theoretische en het praktische examen voor het rijbewijs", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "De man werd opgepakt en bekende dat hij dit valse document gebruikt had om zijn rijbewijs af te halen zonder geslaagd te zijn voor de examens die hij moest afleggen naar aanleiding van een veroordeling door de politierechtbank. Volgens de man had hij 500 euro betaald voor het valse attest."

De man werd vandaag voorgeleid bij de parketmagistraat, die besliste hem te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Daar zal hij zich moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, misdrijven waarop tot 5 jaar cel staat. De man bleek bovendien niet de enige die een dergelijk vals attest had voorgelegd.

Gelijkaardige dossiers

"De voorbije week werden er twee gelijkaardige dossiers geopend voor feiten van dezelfde aard, gepleegd door andere personen", aldus de parketwoordvoerder. "Die personen hebben hun rijbewijs wel niet teruggekregen."

Het parket onderzoekt nu waar de valse attesten vandaan komen en of nog andere personen er gebruik van hebben gemaakt.