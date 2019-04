Brussels parket opent onderzoek naar "cannabisjacht" in Terkamerenbos ADN

12 april 2019

13u04

Bron: Belga 4 Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar een zogenaamde "cannabisjacht" die op 20 april zou georganiseerd worden in het Terkamerenbos. Deelnemers zouden er een 50-tal prijzen kunnen winnen, waaronder 100 gram cannabisolie, ook gekend als CBD-olie of cannabidiol.

De "cannabisjacht” waarover eind vorige week bericht werd door de krant La Dernière Heure, zou op 20 april doorgaan in het Terkamerenbos en zou georganiseerd worden door de Cannabis Social Club van Brussel, de ASBL pour la légalisation du cannabis en Belgique, de ASBL Liaison anti-prohibitionniste, Free Cannabis Belgium, de Cannabis Social Club van Gent en de Fédération du cannabis de Belgique (Fecab). Deelnemers zouden verschillende proeven voorgeschoteld krijgen, waaronder raadsels, QR-codes, kwissen en opdrachten.

Het parket is nu echter een opsporingsonderzoek gestart naar de verschillende organisatoren wegens "aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen in groep".



"De verkoop van cannabidiol is weliswaar niet onderworpen aan de wet van 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen, op voorwaarde dat het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2 procent", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. "De verkoop ervan is wel onderworpen aan verschillende wetten in verband met de volksgezondheid en fiscaliteit. De verkoop van cannabis, het bezit met het oog op verkoop en het aanzetten tot gebruik zijn illegaal, en strafbaar met celstraffen die kunnen oplopen tot 20 jaar indien het aanzetten en de verkoop gericht zijn op minderjarigen."

Ook het bezit van cannabis met het oog op persoonlijk gebruik, ongeacht de hoeveelheid, is altijd illegaal en kan bestraft worden met geldboetes en zelfs zwaardere straffen in geval van herhaling, aldus nog het parket.