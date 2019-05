Brussels parket opent onderzoek naar agent die arrestant in Molenbeek mishandelde ADN

22 mei 2019

11u51

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de agent van de lokale politie Brussel West die een arrestant zou mishandeld hebben. Op beelden is te zien hoe de agent het slachtoffer trapt en slaat. "We tillen zwaar aan deze feiten", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

Op de beelden die gisteren verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en op de grond geduwd heeft in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, en andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zat, stapt uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen "stop" roept, dient de tweede agent de man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd.

"Op basis van de beelden hebben we een opsporingsonderzoek geopend", zegt de parketwoordvoerster. "Er zijn een aantal onderzoeksdaden bevolen, onder meer het verhoor van de verdachte, de politieman dus, en het slachtoffer. Op basis van de resultaten van die onderzoeksdaden zullen we beslissen welke richting we met dit onderzoek uitgaan. Voorlopig hebben we nog geen weet van een klacht van het slachtoffer."

Over de reden voor de politie-interventie en de arrestatie van maandagavond kon het parket nog geen duidelijkheid verschaffen. Volgens andere bronnen zou er sprake geweest zijn van een achtervolging na een diefstal. Gisteren liet de politiezone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) al weten dat de betrokken politieman op non-actief werd geplaatst, in afwachting van een beslissing van het politiecollege over zijn schorsing.